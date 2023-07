Maintenant, jours de marché à Bourganeuf 2 avenue du Docteur Butaud Bourganeuf, 3 juin 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Exposition de photographies « Maintenant, Jours de marché à Bourganeuf » de Joëlle Comencini.

28 tirages numériques su papier baryté, tirage 1/1.

Travaux réalisés avec les usagers de l’Accueil de jour du Thaurion.

Entrée libre – du 3 juin au 8 juillet puis du 1er août au 6 septembre 2023 (ouverte aux heures de la bibliothèque)

Bibliothèque de Bourganeuf 2 avenue du docteur Buteaud – Bourganeuf.

Photography exhibition « Maintenant, Jours de marché à Bourganeuf » by Joëlle Comencini.

28 digital prints on baryta paper, print run 1/1.

Work carried out with users of the Accueil de jour du Thaurion.

Free admission – June 3 to July 8 and August 1 to September 6, 2023 (open during library hours)

Bourganeuf Library 2 avenue du docteur Buteaud – Bourganeuf

Exposición de fotografías « Maintenant, Jours de marché à Bourganeuf » de Joëlle Comencini.

28 impresiones digitales sobre papel baritado, tirada 1/1.

Obra realizada con los usuarios del centro de día Thaurion.

Entrada gratuita – del 3 de junio al 8 de julio y del 1 de agosto al 6 de septiembre de 2023 (abierto en horario de biblioteca)

Biblioteca de Bourganeuf 2 avenue du docteur Buteaud – Bourganeuf

Fotoausstellung « Maintenant, Jours de marché à Bourganeuf » (Jetzt, Markttage in Bourganeuf) von Joëlle Comencini.

28 digitale Abzüge auf Barytpapier, Auflage 1/1.

Die Arbeiten wurden mit den Nutzern der Tagesstätte « Accueil de jour du Thaurion » durchgeführt.

Freier Eintritt – vom 3. Juni bis 8. Juli und vom 1. August bis 6. September 2023 (geöffnet während der Öffnungszeiten der Bibliothek)

Bibliothek von Bourganeuf 2 avenue du docteur Buteaud – Bourganeuf

