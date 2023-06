Stages multi-activités 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon Jurançon Catégories d’Évènement: Jurançon

Pyrénées-Atlantiques Stages multi-activités 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon, 3 juillet 2023, Jurançon. Jurançon,Pyrénées-Atlantiques 5 matinées par semaine tout l’été… Découvrez nos stages multi-activités pour l’été !.

2023-07-03 à ; fin : 2023-09-01 . EUR.

2 Avenue du Corps Franc Pommiès

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



5 mornings a week all summer long… Discover our multi-activity summer courses! 5 mañanas a la semana durante todo el verano… Descubra nuestros cursos de verano multiactividades 5 Vormittage pro Woche den ganzen Sommer lang… Entdecken Sie unsere Multi-Aktivitäts-Praktika für den Sommer! Mise à jour le 2023-06-08 par OT Pau Détails Catégories d’Évènement: Jurançon, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Adresse 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Ville Jurançon Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon

2 Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/jurancon/

Stages multi-activités 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon 2023-07-03 was last modified: by Stages multi-activités 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon 2 Avenue du Corps Franc Pommiès Jurançon 3 juillet 2023