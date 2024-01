CHARAF, UNE HISTOIRE DANS L’HISTOIRE 2 Avenue du Château Tressan, 28 janvier 2024, Tressan.

Tressan Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 16:00:00

fin : 2024-01-28

Un jour de « à peu près 1987 », Maurice Benguémalé, dit Charaf, quitte son pays pour la France. Après quelques semaines de camping à Paris dans l’ambassade centrafricaine à attendre une bourse d’études qu’il n’a jamais eue, Charaf trouve refuge chez Jean-Noël en Bourgogne..

Un jour de « à peu près 1987 », Maurice Benguémalé, dit Charaf, quitte son pays pour la France. Après quelques semaines de camping à Paris dans l’ambassade centrafricaine à attendre une bourse d’études qu’il n’a jamais eue, Charaf trouve refuge chez Jean-Noël en Bourgogne.

Dans le cadre du festival des mots parleurs : Un jour de « à peu près 1987 », Maurice Benguémalé, dit Charaf, quitte son pays pour la France. Après quelques semaines de camping à Paris dans l’ambassade centrafricaine à attendre une bourse d’études qu’il n’a jamais eue, Charaf trouve refuge chez Jean-Noël en Bourgogne. Ses parents disent qu’il va s’installer chez eux pour quelques jours et il reste plus de vingt ans dans leur vie. Un récit tissé dans l’imaginaire d’un enfant qui rencontre l’Afrique à la maison. Une masse de souvenirs que Jean-Noël veut observer de sa place d’adulte avec humour et légèreté.

Gratuit sur réservation

Tout public – À partir de 10 ans

Durée : 40 min

EUR.

2 Avenue du Château

Tressan 34230 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-01 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT