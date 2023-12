Micro-conférence « L’art de régner : les œuvres au service des Rois » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 4 décembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Le pouvoir se raconte par l’image.

Premier outil de communication de masse, l’art est sans conteste l’instrument de prédilection choisi par les rois pour se mettre en scène. Ces derniers apparaissent au zénith de leur gloire, parés de toutes les vertus.

Venez découvrir comment et pourquoi les productions artistiques médiévales et modernes – entre propagande, religion et pouvoir – ont servi l’institution royale. La conférence sera clôturée par la diffusion d’un documentaire sur la Bataille de Bouvines, moment clef dans la construction de l’état monarchique français.

Gratuit. De 18h30 à 19h30.

Renseignements au 05 55 93 29 66..

2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Power is told through images.

As the first tool of mass communication, art was undoubtedly the instrument of choice for kings to portray themselves. They appeared at the height of their glory, adorned with all manner of virtues.

Come and discover how and why medieval and modern artistic productions – between propaganda, religion and power – served the royal institution. The conference will close with a documentary on the Battle of Bouvines, a key moment in the construction of the French monarchical state.

Free admission. From 6:30pm to 7:30pm.

Information on 05 55 93 29 66.

El poder se cuenta a través de las imágenes.

Como primera herramienta de comunicación de masas, el arte fue sin duda el instrumento elegido por los reyes para retratarse. Aparecían en la cumbre de su gloria, adornados con todas las virtudes.

Venga a descubrir cómo y por qué las producciones artísticas medievales y modernas -entre propaganda, religión y poder- sirvieron a la institución real. La conferencia se cerrará con un documental sobre la batalla de Bouvines, momento clave en la construcción del Estado monárquico francés.

Entrada gratuita. De 18.30 a 19.30 h.

Información en el 05 55 93 29 66.

Macht wird durch Bilder erzählt.

Als erstes Instrument der Massenkommunikation ist die Kunst zweifellos das bevorzugte Mittel der Könige, um sich selbst zu inszenieren. Die Könige erscheinen auf dem Zenit ihres Ruhmes und sind mit allen Tugenden geschmückt.

Erfahren Sie, wie und warum mittelalterliche und moderne Kunstwerke – zwischen Propaganda, Religion und Macht – der königlichen Institution dienten. Zum Abschluss der Konferenz wird ein Dokumentarfilm über die Schlacht von Bouvines gezeigt, die ein Schlüsselmoment im Aufbau des monarchischen Staates Frankreichs war.

Die Veranstaltung ist kostenlos. Von 18:30 bis 19:30 Uhr.

Informationen unter 05 55 93 29 66.

