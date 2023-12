Micro-atelier « Les épices » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 4 décembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Les épices réconfortantes et chaleureuses accompagnent notre hiver. Venez découvrir au travers d’une playlist et de jeux sur tablette leurs origines, les voyages qui les ont conduits jusqu’à nous puis venez réaliser un joli biscuit à la cannelle.

De 15h à 16h.

Gratuit, sur réservation au 05 55 93 29 66..

2024-01-02 fin : 2024-01-02 16:00:00. EUR.

2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Warm, comforting spices are our winter companion. Come and discover their origins and the journeys that have brought them to us, through a playlist and games on our tablets, then come and make a lovely cinnamon cookie.

From 3pm to 4pm.

Free, by reservation on 05 55 93 29 66.

Las especias cálidas y reconfortantes son nuestras compañeras de invierno. Venga a descubrir sus orígenes y los viajes que las han traído hasta nosotros, con una lista de reproducción y juegos en una tableta, y luego venga a preparar una deliciosa galleta de canela.

De 15:00 a 16:00 h.

Gratuito, previa reserva en el 05 55 93 29 66.

Wärmende und wärmende Gewürze begleiten uns durch den Winter. Entdecken Sie anhand einer Playlist und von Spielen auf dem Tablet ihre Herkunft, die Reisen, die sie bis zu uns geführt haben, und backen Sie anschließend einen hübschen Zimtkeks.

Von 15 Uhr bis 16 Uhr.

Kostenlos, mit Reservierung unter 05 55 93 29 66.

