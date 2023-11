Ballet « Le Songe d’une nuit d’été » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 15 décembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Dans le cadre de son partenariat avec la Micro-Folie, l’Opéra national de Paris a le plaisir de proposer la diffusion gratuite du ballet Le Songe d’une nuit d’été, adapté de l’œuvre de William Shakespeare, pour une soirée exceptionnelle le vendredi 15 décembre à 20h.

Une chorégraphie du célèbre George Balanchine, sur une musique du compositeur Felix Mendelssohn-Bartholdy avec les étoiles, premiers danseurs et le corps de ballet de l’Opéra de Paris.

Gratuit.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 22:30:00. EUR.

2 Avenue d’Orluc Centre de découverte du Moyen-Age

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of its partnership with Micro-Folie, the Opéra national de Paris is pleased to offer a free performance of the ballet A Midsummer Night’s Dream, adapted from William Shakespeare’s work, for an exceptional evening on Friday December 15 at 8pm.

Choreographed by the celebrated George Balanchine, with music by composer Felix Mendelssohn-Bartholdy and featuring the stars, principal dancers and corps de ballet of the Paris Opéra.

Free

En el marco de su colaboración con Micro-Folie, la Ópera Nacional de París se complace en ofrecer una representación gratuita del ballet Sueño de una noche de verano, adaptación de la obra de William Shakespeare, en una velada excepcional el viernes 15 de diciembre a las 20:00 horas.

Coreografiado por el célebre George Balanchine, con música del compositor Felix Mendelssohn-Bartholdy y con la participación de las estrellas, bailarines principales y cuerpo de baile de la Ópera de París.

Gratis

Im Rahmen ihrer Partnerschaft mit der Micro-Folie freut sich die Pariser Nationaloper, die kostenlose Übertragung des Balletts Ein Sommernachtstraum nach dem Werk von William Shakespeare für einen außergewöhnlichen Abend am Freitag, den 15. Dezember um 20 Uhr anzubieten.

Eine Choreografie des berühmten George Balanchine zur Musik des Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy mit den Sternen, ersten Tänzern und dem Corps de ballet der Pariser Oper.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-10-25 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières