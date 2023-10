Micro-conférence « Les Femmes muses dans l’art » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 23 novembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Une Micro-conférence tout public est programmée le jeudi 23 novembre de 18h30 à 19h30 sur le thème des « Femmes muses dans l’art » !

Les muses sont aux artistes ce que l’air est à nos poumons, vital.

Epouses, amies, amantes, objets de fascination les femmes ont eu au travers des siècles le don d’inspirer et de relever la créativité d’artistes aussi célèbres que Léonard de Vinci, Vigée le Brun ou Monet.

Venez découvrir jeudi 23 novembre à 18h30 à la Micro-Folie EGLETONS-CDMA la vidéo-conférence sur les rôles majeurs qu’ont joué Lisa Gherardini, Marie-Antoinette et Camille Monet dans la réalisation d’œuvres majeures de l’histoire de l’art.

Gratuit.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 19:30:00. EUR.

2 Avenue d’Orluc Centre de découverte du Moyen-Age

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A micro-conference for the general public is scheduled for Thursday November 23 from 6.30 pm to 7.30 pm on the theme of « Women muses in art »!

Muses are to artists what air is to our lungs: vital.

Wives, friends, lovers and objects of fascination, women over the centuries have had the gift of inspiring and inspiring the creativity of artists as famous as Leonardo da Vinci, Vigée le Brun and Monet.

Join us on Thursday November 23 at 6.30pm at the Micro-Folie EGLETONS-CDMA for a video-conference on the major roles played by Lisa Gherardini, Marie-Antoinette and Camille Monet in the creation of major works in the history of art.

Free

El jueves 23 de noviembre, de 18.30 a 19.30 horas, está prevista una microconferencia para el público en general sobre el tema « Las musas en el arte »

Las musas son para los artistas lo que el aire para nuestros pulmones: vitales.

Esposas, amigas, amantes y objetos de fascinación, las mujeres han tenido a lo largo de los siglos el don de inspirar y suscitar la creatividad de artistas tan célebres como Leonardo da Vinci, Vigée le Brun o Monet.

Acompáñenos el jueves 23 de noviembre a las 18.30 horas en la Micro-Folie EGLETONS-CDMA para asistir a una videoconferencia sobre el importante papel desempeñado por Lisa Gherardini, Marie-Antoinette y Camille Monet en la creación de grandes obras de la historia del arte.

Gratis

Am Donnerstag, den 23. November, findet von 18:30 bis 19:30 Uhr eine öffentliche Mikrokonferenz zum Thema « Frauen als Musen in der Kunst » statt!

Musen sind für Künstler das, was die Luft für unsere Lungen ist: lebenswichtig.

Als Ehefrauen, Freundinnen, Geliebte und Objekte der Faszination haben Frauen im Laufe der Jahrhunderte die Gabe besessen, die Kreativität so berühmter Künstler wie Leonardo da Vinci, Vigée le Brun oder Monet zu inspirieren und anzuregen.

Sehen Sie sich am Donnerstag, den 23. November um 18:30 Uhr in der Micro-Folie EGLETONS-CDMA eine Videokonferenz über die wichtigen Rollen an, die Lisa Gherardini, Marie-Antoinette und Camille Monet bei der Schaffung bedeutender Werke der Kunstgeschichte gespielt haben.

Kostenlos

Mise à jour le 2023-10-19 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières