Micro-atelier : voyage en Amérique précolombienne 2 Avenue d’Orluc Égletons, 31 octobre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Après la découverte des arts et croyances des grandes nations précolombiennes, les participants seront invités à venir voyager au cœur de la cité abandonnée de Teotihuacán, en immersion totale à 360°.

À partir de 10 ans. Gratuit.

Inscriptions au 05 55 93 29 66..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

2 Avenue d’Orluc Centre de Découverte du Moyen-Âge

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



After discovering the arts and beliefs of the great pre-Columbian nations, participants are invited to travel to the heart of the abandoned city of Teotihuacán, in total 360° immersion.

Ages 10 and up. Free admission.

Registration on 05 55 93 29 66.

Tras descubrir las artes y creencias de las grandes naciones precolombinas, se invitará a los participantes a viajar al corazón de la ciudad abandonada de Teotihuacán, en una inmersión total de 360°.

Para niños a partir de 10 años. Entrada gratuita.

Inscripciones en el 05 55 93 29 66.

Nach der Entdeckung der Kunst und des Glaubens der großen präkolumbianischen Nationen werden die Teilnehmer eingeladen, in das Herz der verlassenen Stadt Teotihuacán zu reisen, wo sie in 360° in die Welt eintauchen können.

Ab 10 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung unter 05 55 93 29 66.

