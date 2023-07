Animation « Impression végétale » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 19 juillet 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Venez vous familiariser avec la technique de l’impression végétale qui tire parti des couleurs naturelles présentes dans les plantes. Des parties de plantes, comme des pétales de fleur ou des feuilles tendres, sont plaquées sur le papier et écrasées au marteau. Le jus coloré des plantes teint le textile.

À 15h.7€/enfant. Ce tarif inclus l’accès libre au Centre de Découverte du Moyen-Âge.

Renseignements et inscriptions : 05 55 93 29 66..

2023-07-19 fin : 2023-07-19 16:00:00. EUR.

2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and learn about the technique of plant printing, which takes advantage of the natural colors found in plants. Plant parts, such as flower petals or tender leaves, are placed on paper and crushed with a hammer. The colorful plant juices then dye the textile.

At 3pm.7/child. This price includes free access to the Centre de Découverte du Moyen-Âge.

Information and registration: 05 55 93 29 66.

Venga a conocer la técnica del estampado vegetal, que aprovecha los colores naturales de las plantas. Se colocan partes de plantas, como pétalos de flores u hojas tiernas, sobre el papel y se machacan con un martillo. El jugo coloreado de las plantas tiñe el tejido.

A las 15.00 h. 7 EUR/niño. Este precio incluye la entrada gratuita al Centre de Découverte du Moyen-Âge.

Información y reservas: 05 55 93 29 66.

Machen Sie sich mit der Technik des Pflanzendrucks vertraut, die sich die in Pflanzen vorkommenden natürlichen Farben zunutze macht. Pflanzenteile wie Blütenblätter oder zarte Blätter werden auf das Papier gedrückt und mit einem Hammer zerschlagen. Der farbige Saft der Pflanzen färbt das Textil.

Um 15 Uhr.7?/Kind. Dieser Preis beinhaltet den freien Zugang zum Centre de Découverte du MoyenÂge.

Informationen und Anmeldungen: 05 55 93 29 66.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières