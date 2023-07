Atelier créatif « La sculpture antique » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 13 juillet 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Venez découvrir les manières de représenter les visages et les corps dans l’art antique et participer à un atelier ludique et créatif sur les proportions avec puzzle et mémory.

À 15h. Gratuit. À partir de 7 ans.

Activité dans le cadre de la Micro-Folie.

Renseignements et réservations au 05 55 93 29 66..

2023-07-13 fin : 2023-08-31 16:00:00. EUR.

2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover how faces and bodies were depicted in ancient art, and take part in a fun and creative workshop on proportions, with puzzles and memorabilia.

3pm. Free admission. Ages 7 and up.

Part of the Micro-Folie program.

Information and reservations on 05 55 93 29 66.

Venga y descubra cómo se representaban los rostros y los cuerpos en el arte antiguo, y participe en un divertido y creativo taller sobre proporciones, con rompecabezas y recuerdos.

A las 15.00 h. Entrada gratuita. A partir de 7 años.

Dentro del programa Micro-Folie.

Información y reservas en el 05 55 93 29 66.

Erfahren Sie, wie Gesichter und Körper in der antiken Kunst dargestellt wurden und nehmen Sie an einem spielerischen und kreativen Workshop zum Thema Proportionen mit Puzzle und Memory teil.

15 Uhr. Kostenlos. Ab 7 Jahren.

Aktivität im Rahmen der Micro-Folie.

Informationen und Reservierungen unter 05 55 93 29 66.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières