Atelier Créatif « Taille de pierre » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 12 juillet 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Viens t’initier à la taille de pierre avec les outils des bâtisseurs et repartez avec votre sculpture personnelle.

À 15h. À partir de 7 ans. 7€/enfant.

Réservation au 05 55 93 29 66..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 16:00:00. EUR.

2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and learn stone carving with the tools of the builders and leave with your own personal sculpture.

At 3pm. From 7 years old. 7€/child.

Reservation at 05 55 93 29 66.

Venga y aprenda a tallar la piedra utilizando las herramientas de los constructores, y váyase con su propia escultura personal.

A las 15 h. A partir de 7 años. 7€/niño.

Reserva en el 05 55 93 29 66.

Lass dich in die Steinmetzkunst mit den Werkzeugen der Baumeister einführen und nimm deine persönliche Skulptur mit nach Hause.

Um 15 Uhr. Ab 7 Jahren. 7?/Kind.

Reservierung unter 05 55 93 29 66.

