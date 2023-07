Atelier créatif « Musée Numérique » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 10 juillet 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Venez découvrir en mode libre les plus grandes œuvres numérisées en très haute définition et vous émerveiller des chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art.

À 11h. Gratuit. À partir de 7 ans.

Réservation au 05 55 93 29 66..

2023-07-10 fin : 2023-08-31 12:00:00. .

2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the greatest works digitized in ultra-high definition, and marvel at the masterpieces of art history.

11am. Free admission. Ages 7 and up.

Reservations on 05 55 93 29 66.

Venga a descubrir en modo libre las más grandes obras digitalizadas en muy alta definición y maravíllese ante las obras maestras de la historia del arte.

11 h. Entrada gratuita. Niños a partir de 7 años.

Reserva previa en el 05 55 93 29 66.

Entdecken Sie die größten digitalisierten Werke in hoher Auflösung und bestaunen Sie die Meisterwerke der Kunstgeschichte.

Um 11 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Ab 7 Jahren.

Reservierung unter 05 55 93 29 66.

