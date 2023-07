Atelier Créatif « L’art de la mosaïque » 2 Avenue d’Orluc Égletons, 8 juillet 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Viens décorer différents supports de tesselles colorés et lumineux.

À 14h. À partir de 7 ans. 7€/enfant (accès libre au CDMA inclus).

Réservation obligatoire au 05 55 93 29 66..

2023-07-08 fin : 2023-08-26 16:00:00. EUR.

2 Avenue d’Orluc

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and decorate different surfaces with brightly coloured tesserae.

2pm. Ages 7 and up. 7€/child (free access to CDMA included).

Reservations required on 05 55 93 29 66.

Ven a decorar diferentes superficies con teselas de vivos colores.

14 h. A partir de 7 años. 7 ¤/niño (incluye acceso gratuito al CDMA).

Imprescindible reservar en el 05 55 93 29 66.

Komm und dekoriere verschiedene Untergründe mit bunten und leuchtenden Mosaiksteinen.

14 Uhr. Ab 7 Jahren. 7/Kind (freier Zugang zum CDMA inbegriffen).

Reservierung erforderlich unter 05 55 93 29 66.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières