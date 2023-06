Chasse au trésor – Rendez-vous aux jardins du CDMA 2 Avenue d’Orluc Égletons, 4 juin 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Les Rendez-vous aux jardins, ce sont 3 jours pour mettre en valeur la richesse et la variété des parcs et jardins, historiques et contemporains, sur tout le territoire. Cette année, le thème est : « la musique au jardin ».

Le CDMA organise ainsi une chasse au trésor sur les insectes du jardin.

Gratuit, à destination des enfants à partir de 6 ans. À 15h.

Renseignements au 05 55 93 29 66..

Dimanche 2023-06-04 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-04 16:00:00. .

2 Avenue d’Orluc Centre de Découverte du Moyen-Âge

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Rendez-vous aux jardins » are 3 days to highlight the richness and variety of parks and gardens, historical and contemporary, all over the territory. This year, the theme is: « music in the garden ».

The CDMA is organizing a treasure hunt on insects in the garden.

Free, for children from 6 years old. At 3pm.

Information at 05 55 93 29 66.

Los « Rendez-vous aux jardins » son tres días para poner de relieve la riqueza y variedad de los parques y jardines, tanto históricos como contemporáneos, de todo el país. El tema de este año es « música en el jardín ».

La CDMA organiza una caza del tesoro sobre los insectos del jardín.

Gratuito, para niños a partir de 6 años. A las 15.00 h.

Información en el 05 55 93 29 66.

Die Rendez-vous aux jardins sind drei Tage, an denen der Reichtum und die Vielfalt der historischen und zeitgenössischen Parks und Gärten im ganzen Land hervorgehoben werden. Dieses Jahr lautet das Thema: « Musik im Garten ».

Das CDMA organisiert daher eine Schatzsuche nach Insekten im Garten.

Kostenlos, für Kinder ab 6 Jahren. Um 15 Uhr.

Informationen unter 05 55 93 29 66.

Mise à jour le 2023-03-23 par OT d’Egletons