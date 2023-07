Atelier – (Re) découverte de la photographie avec Denis Mauplot 2 avenue Division du Texas Die, 12 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Atelier tout public. Participez à une petite randonnée urbaine et artistique à travers Die. Équipés de smartphones, partez à la recherche des ombres, des lumières, des axes. Puis retour à la médiathèque pour visionner les prises de vues et échanger..

2 avenue Division du Texas Médiathèque départementale Diois-Vercors

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Workshop for all. Take part in a short urban art walk through Die. Equipped with smartphones, go in search of shadows, lights and axes. Then return to the mediatheque to view and discuss your shots.

Taller para todos. Participe en un breve paseo de arte urbano por Die. Equipados con smartphones, salid en busca de sombras, luces y ejes. Después, vuelve a la mediateca para ver y comentar tus fotos.

Workshop für die ganze Öffentlichkeit. Nehmen Sie an einer kleinen urbanen und künstlerischen Wanderung durch Die teil. Ausgestattet mit Smartphones begeben Sie sich auf die Suche nach Schatten, Lichtern und Achsen. Anschließend kehren Sie in die Mediathek zurück, um sich die Aufnahmen anzusehen und sich auszutauschen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois