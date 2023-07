Découverte – Pochettes Surprises!! 2 avenue Division du Texas Die, 12 juillet 2023, Die.

Die,Drôme

Romans, BD, disques, DVD, les bibliothécaires vous ont concocté des sélections thématiques prêtes à emporter. Il y en a pour tous, petits et grands. Laissez-vous surprendre!.

2 avenue Division du Texas Médiathèque départementale Diois-Vercors

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Novels, comics, CDs, DVDs: the librarians have put together a selection of themed books ready for you to take away. There’s something for everyone, young and old. Let us surprise you!

Novelas, cómics, CD, DVD… los bibliotecarios han reunido una selección de libros temáticos listos para que te los lleves. Hay para todos los gustos, grandes y pequeños. Déjese sorprender

Romane, Comics, Schallplatten, DVDs – die Bibliothekarinnen haben für Sie eine thematische Auswahl zusammengestellt, die Sie sofort mitnehmen können. Da ist für jeden etwas dabei, egal ob groß oder klein. Lassen Sie sich überraschen!

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois