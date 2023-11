Ciné-concert : Temple 2 avenue Division du Texas Die, 2 décembre 2023, Die.

Die,Drôme

Par un mélange subtil de folk alternatif, de musique progressive et d’électro soutenu par une voix ténue et éthérée, Temple invite au repos de l’âme, au transport méditatif..

2023-12-02 15:00:00 fin : 2023-12-02 . .

2 avenue Division du Texas Médiathèque départementale Diois-Vercors

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With a subtle blend of alternative folk, progressive music and electro, supported by a soft, ethereal voice, Temple invites the soul to rest and meditate.

La sutil mezcla de folk alternativo, música progresiva y electrónica de Temple, apuntalada por voces suaves y etéreas, invita al alma a descansar y meditar.

Mit einer subtilen Mischung aus alternativem Folk, progressiver Musik und Elektro, die von einer zarten, ätherischen Stimme unterstützt wird, lädt Temple dazu ein, die Seele zur Ruhe kommen zu lassen und meditativ zu reisen.

