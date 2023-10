Coups de coeur! avec la Librairie Mosaïque 2 avenue Division du Texas Die, 10 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Libraires et bibliothécaires s’associent pour partager leurs coups de cœur et vous faire découvrir des pépites.

Un nouveau rendez-vous trimestriel!.

2023-11-10 18:00:00

2 avenue Division du Texas Médiathèque départementale Diois-Vercors

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Booksellers and librarians join forces to share their favorites and help you discover new nuggets.

A new quarterly rendez-vous!

Libreros y bibliotecarios unirán sus fuerzas para compartir sus favoritos y ayudarle a descubrir auténticas joyas.

Un nuevo evento trimestral

Buchhändler und Bibliothekare haben sich zusammengetan, um ihre Favoriten mit Ihnen zu teilen und Ihnen neue Nuggets vorzustellen.

Ein neuer Termin, der vierteljährlich stattfindet!

