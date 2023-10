Exposition – Un Dragon sous la pluie 2 avenue Division du Texas Die, 7 novembre 2023, Die.

Die,Drôme

Découvrez les reproductions grand format des gravures du livre « Un Dragon sous la pluie » pour une immersion dans l’univers graphique de Jeanne Montel..

2023-11-07 fin : 2023-11-25 . .

2 avenue Division du Texas Médiathèque départementale Diois-Vercors

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the large-format reproductions of the engravings in the book « Un Dragon sous la pluie » (A Dragon in the Rain) for an immersion in Jeanne Montel’s graphic universe.

Descubra las reproducciones en gran formato de los grabados del libro « Un Dragon sous la pluie » (Un dragón bajo la lluvia) y sumérjase en el universo gráfico de Jeanne Montel.

Entdecken Sie die großformatigen Reproduktionen der Drucke aus dem Buch « Un Dragon sous la pluie », um in die grafische Welt von Jeanne Montel einzutauchen.

Mise à jour le 2023-10-18 par Office de Tourisme du Pays Diois