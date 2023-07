Rencontre – Les éditions des collemboles avec Alice Verstraeten et Denis Mauplot 2 avenue Division du Texas Die, 26 août 2023, Die.

Die,Drôme

Les éditions des collemboles sont installées à Die. Elles sont nées du désir d’entrelacer les sciences humaines, sociales et l’art autour des invisibles, autour des marges (stigmatisées, revendiquées, agissantes…) et des replis de nos sociétés..

2023-08-26 10:30:00 fin : 2023-08-26 13:00:00. .

2 avenue Division du Texas Médiathèque départementale Diois-Vercors

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les éditions des collemboles is based in Die. They were born of a desire to interweave the humanities, social sciences and art around the invisible, around the margins (stigmatized, asserted, active…) and the inward-looking aspects of our societies.

Les éditions des Collemboles tiene su sede en Die. Nacieron de la voluntad de entrelazar las humanidades, las ciencias sociales y el arte en torno a lo invisible, a los márgenes (estigmatizados, afirmados, activos…) y a los repliegues de nuestras sociedades.

Der Verlag Les Editions des Collemboles hat seinen Sitz in Die. Sie sind aus dem Wunsch heraus entstanden, die Geistes- und Sozialwissenschaften und die Kunst um die Unsichtbaren, um die (stigmatisierten, beanspruchten, agierenden…) Ränder und die Rückzugsgebiete unserer Gesellschaften zu verflechten.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme du Pays Diois