Lecture – Histoires pour Grandes Z'Oreilles

Lectures / pour les 2-6 ans.

Durée 30 minutes..

2023-07-06 11:00:00 fin : 2023-08-31 11:30:00. .

2 avenue Division du Texas Médiathèque départementale Diois-Vercors

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Readings / for ages 2-6.

Duration 30 minutes. Lecturas / para niños de 2 a 6 años.

Duración 30 minutos. Lesungen / für 2-6 Jahre.

