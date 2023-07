Arboretum du Château de Neuvic d’Ussel 2 Avenue des Marronniers Neuvic, 16 septembre 2023, Neuvic.

Neuvic,Corrèze

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visite guidée avec la propriétaire : découvrir le parc, son histoire et l’histoire de la famille, le verger, le jardin de curé, la chapelle et ses vitraux contemporains..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 20:00:00. .

2 Avenue des Marronniers

Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Heritage Days, guided tour with the owner: discover the park, its history and the family story, the orchard, the parish priest?s garden, the chapel and its contemporary stained glass windows.

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visita guiada con el propietario: descubra el parque, su historia y la de la familia, el huerto, el jardín del párroco, la capilla y sus vidrieras contemporáneas.

Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals geführte Besichtigung mit der Eigentümerin: Entdecken Sie den Park, seine Geschichte und die Geschichte der Familie, den Obstgarten, den Pfarrgarten, die Kapelle und ihre zeitgenössischen Glasfenster.

