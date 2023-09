Journées Portes-Ouvertes : l’atelier d’artiste | De Verdal Louis | 2, Avenue de Verdun Saint-Céré, 14 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Edition 2023, sur le territoire de Cauvaldor, 27 Artistes vous invitent à entrer dans leurs ateliers pour découvrir leurs univers.

2023-10-14 10:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. EUR.

2, Avenue de Verdun Louis 2 Verdal

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Edition 2023, on the Cauvaldor territory, 27 Artists invite you to enter their studios to discover their universe

En 2023, 27 artistas de la región de Cauvaldor le invitarán a entrar en sus talleres para descubrir su mundo

Ausgabe 2023, auf dem Gebiet von Cauvaldor, laden Sie 27 Künstler ein, in ihre Ateliers einzutreten und ihre Welten zu entdecken

