Exposition Louis 2Verdal 2, Avenue de Verdun Saint-Céré, 1 janvier 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

200 m2 de sculptures bois ferrailles, tableaux, dessins et carnets de dessins.

Tous les jours 15h-19h et sur rendez-vous. Tout public. Gratuit..

2023-01-01 à 15:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. EUR.

2, Avenue de Verdun Louis2Verdal

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



200 m2 of scrap wood sculptures, paintings, drawings and sketchbooks.

Daily 3pm-7pm and by appointment. Open to all. Free admission.

200 m2 de esculturas de madera de desecho, pinturas, dibujos y cuadernos de bocetos.

Abierta todos los días de 15.00 a 19.00 horas y con cita previa. Abierto al público en general. Entrada gratuita.

200 m2 Holzskulpturen aus Schrott, Bilder, Zeichnungen und Skizzenbücher.

Täglich 15-19 Uhr und nach Vereinbarung. Für jedes Publikum zugänglich. Kostenlos.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Vallée de la Dordogne