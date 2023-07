Vide grenier de la maison d’Accueil Spécialisée 2 Avenue de Pichot Lanton, 8 juillet 2023, Lanton.

Lanton,Gironde

6 ème édition pour le vide-grenier de la maison d’accueil spécialisée.

Buvette sur place toute la journée..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 18:00:00. .

2 Avenue de Pichot Maison d’Accueil Spécialisée de Lanton

Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine



6th edition of the garage sale organized by the specialized home.

Refreshments available all day.

6ª edición de la venta de garaje en el hogar especializado.

Refrescos disponibles durante todo el día.

6. Auflage des Flohmarkts des Sonderschulheims.

Den ganzen Tag über Getränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Coeur Bassin