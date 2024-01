VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « LE CHOIX DE LA PEINTURE, UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ABSTRACTION » 2 Avenue de Paderborn Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION « LE CHOIX DE LA PEINTURE, UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ABSTRACTION » 2 Avenue de Paderborn Le Mans, 24 février 2024, Le Mans. Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 14:30:00

fin : 2024-02-24 . Le musée de Tessé vous propose une visite guidée pour découvrir un panorama de trois décennies de peinture abstraite en France, allant du début des années 1960 aux années 1980. Comment continuer à peindre, alors que la mode est, à partir des années 1960, au Pop Art et à l’art conceptuel ? Petit tour d’horizon des démarches d’artistes (Olivier Debré, Simon Hantaï, Hans Hartung, Joan Mitchell, Pierre Soulages, Monique Frydman…) qui renouvellent leurs pratiques abstraites ! .

2 Avenue de Paderborn Musée de Tessé

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2024-01-01 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Code postal 72000 Lieu 2 Avenue de Paderborn Adresse 2 Avenue de Paderborn Musée de Tessé Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 2 Avenue de Paderborn Le Mans Latitude 48.01082 Longitude 0.20417 latitude longitude 48.01082;0.20417

2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mans/