LES FLAMANDS, UNE AUTRE CONCEPTION DE LA RÉALITÉ! 2, avenue de Paderborn Le Mans

LES FLAMANDS, UNE AUTRE CONCEPTION DE LA RÉALITÉ! Le Mans, mercredi 17 janvier 2024.

Le Mans Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 18:00:00

fin : 2024-01-17 19:30:00

Comment, de Van Eyck à Gerard David, de Patinir à Pieter Aertsen, ces peintres flamands du XVème siècle ont-ils conjugué l’infiniment grand et l’infiniment petit?

Lorsque l’on regarde un tableau de van Eyck, on est invariablement frappé par la profondeur et les détails de l’illusion. Nous savons que ses contemporains étaient émerveillés devant la variété et la minutie de ses effets visuels, conjuguant l’infiniment grand et l’infiniment petit. Comment expliquer ce tournant vers le détail et la minutie qui s’empare des peintres flamands du XVème siècle? On a longtemps pensé que l’intérêt de ces peintres pour la réalité marquait le point de départ d’une lente sécularisation de la peinture : cette idée permettait ainsi d’expliquer l’apparition de thèmes en apparence profanes comme le paysage, la scène de genre ou la nature morte. Nous étudierons ainsi comment, de Van Eyck à Gerard David, de Patinir à Pieter Aertsen, ces artistes fascinés par le monde visible traduisent en réalité les liens profonds qui unissent Dieu à la nature au sein des pratiques dévotionelles de la période moderne.

Musée de Tessé

Le Mans



