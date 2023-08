SILBERDISTEL – SPECTACLE AU MUSÉE DE TESSÉ 2 Avenue de Paderborn Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe SILBERDISTEL – SPECTACLE AU MUSÉE DE TESSÉ 2 Avenue de Paderborn Le Mans, 15 septembre 2023, Le Mans. Le Mans,Sarthe Silberdistel (Chardon argenté) pour voix seule.

2023-09-15 fin : 2023-09-15 21:00:00. .

2 Avenue de Paderborn Musée de Tessé

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Silberdistel (Silver thistle) for solo voice Silberdistel (Cardo de plata) para voz solista Silberdistel (Silberdistel) für nur eine Stimme Mise à jour le 2023-08-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu 2 Avenue de Paderborn Adresse 2 Avenue de Paderborn Musée de Tessé Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 2 Avenue de Paderborn Le Mans latitude longitude 48.01082;0.20417

2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/