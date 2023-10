Contes et Théâtre 2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Sainte-Sigolène Contes et Théâtre 2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 12 novembre 2023, Sainte-Sigolène. Sainte-Sigolène,Haute-Loire Un duo de spectacle : conte et théâtre.

2023-11-12 17:00:00 fin : 2023-11-12 . .

2 avenue de Marinéo Auditorium de la Maison de la musique

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



A show duo: storytelling and theater Un dúo de artistas: narración y teatro Ein Show-Duo: Märchen und Theater Mise à jour le 2023-10-17 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron Détails Catégories d’Évènement: Haute-Loire, Sainte-Sigolène Autres Lieu 2 avenue de Marinéo Adresse 2 avenue de Marinéo Auditorium de la Maison de la musique Ville Sainte-Sigolène Departement Haute-Loire Lieu Ville 2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène latitude longitude 45.241028;4.236091

2 avenue de Marinéo Sainte-Sigolène Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-sigolene/