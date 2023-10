Spectacle Fantasia 2 Avenue de l’Europe Bizanos, 23 décembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

Tous les personnages vous donnent rendez-vous pour 1h20 de spectacle ! Un spectacle flamboyant, des costumes prestigieux, des chorégraphies soignées, des numéros drôles et sur vitaminés….

2023-12-23 fin : 2023-12-23 19:20:00. EUR.

2 Avenue de l’Europe Espace Daniel Balavoine

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All the characters come together for a 1h20 show! A flamboyant show, prestigious costumes, meticulously choreographed routines, funny acts and a vitamin boost…

Todos los personajes se reúnen durante 1 hora y 20 minutos de diversión Un espectáculo extravagante, con trajes prestigiosos, rutinas cuidadosamente coreografiadas, actos divertidos y mucha energía…

Alle Figuren geben sich ein Stelldichein für 1 Stunde und 20 Minuten! Eine flammende Show, prestigeträchtige Kostüme, sorgfältige Choreographien, lustige und vitaminreiche Nummern…

