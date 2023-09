Le choix 2 Avenue de l’Europe Bizanos, 2 décembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

De Jean-Marc Magnotti – durée 1h20

Max Leroy trompe sa femme et détourne de l’argent de son entreprise. Sa vie bascule lorsque, par téléphone, on lui donne rendez-vous sur un banc. Il arrive en avance et doit supporter la présence de Vic, une clocharde. Max va se retrouver acculé et va devoir faire un choix où il risque de se perdre ou de tout perdre.

Possibilité de dîner/théâtre (dîner 19h / représentation 21h)

Théâtre seul (accueil à partir de 20h) représentation à 21h.

2 Avenue de l’Europe Espace Daniel Balavoine

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Jean-Marc Magnotti – running time 1h20

Max Leroy cheats on his wife and embezzles money from his company. His life is turned upside down when, by telephone, he is asked to meet someone on a bench. He arrives early and has to put up with the presence of Vic, a tramp. Max finds himself cornered into making a choice that could cost him everything or himself.

Possibility of dinner/theater (dinner 7pm / performance 9pm)

Theater only (reception from 8pm) performance at 9pm

Por Jean-Marc Magnotti – duración 1h20

Max Leroy engaña a su mujer y malversa el dinero de su empresa. Su vida da un vuelco cuando le llaman por teléfono para encontrarse con alguien en un banco. Llega pronto y tiene que soportar la presencia de Vic, un vagabundo. Max se ve acorralado y tiene que tomar una decisión que podría costarle la vida o todo.

Posibilidad de cena/teatro (cena 19:00 h / función 21:00 h)

Sólo teatro (recepción a partir de las 20:00 h) representación a las 21:00 h

Von Jean-Marc Magnotti – Dauer 1h20

Max Leroy betrügt seine Frau und unterschlägt Geld aus seiner Firma. Sein Leben gerät aus den Fugen, als er per Telefon ein Treffen auf einer Bank vereinbart. Er kommt zu früh und muss die Anwesenheit von Vic, einer Landstreicherin, ertragen. Max wird in die Enge getrieben und muss eine Entscheidung treffen, bei der er sich selbst oder alles verlieren kann.

Möglichkeit Abendessen/Theater (Abendessen 19 Uhr / Vorstellung 21 Uhr)

Nur Theater (Empfang ab 20 Uhr) Vorstellung um 21 Uhr

