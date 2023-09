Maîtresse à plein temps 2 Avenue de l’Europe Bizanos, 4 novembre 2023, Bizanos.

Bizanos,Pyrénées-Atlantiques

De Léo Pasani – durée 1h20

Quand Christian et Vincent viennent cohabiter ensemble chez leur maîtresse, ce n’est plus une partie de plaisir. Un amant, ça surprend, ça étonne, ça amuse, ça vient à l’improviste, ça repart en catimini…

Sinon, ça s’appelle un mari ! La question est de trouver un moyen de s’en débarrasser. Mais les femmes ont toujours LA solution…

Possibilité de dîner/théâtre (dîner 19h / représentation 21h)

Théâtre seul (accueil à partir de 20h) représentation à 21h.

2 Avenue de l’Europe Espace Daniel Balavoine

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Léo Pasani – running time 1h20

When Christian and Vincent come to live together at their mistress’s house, it’s no picnic. A lover surprises, astonishes, amuses, comes unexpectedly and then leaves on the sly?

Otherwise, it’s called a husband! The question is how to get rid of them. But women always have THE solution?

Possibility of dinner/theater (dinner 7pm / performance 9pm)

Theater only (reception from 8pm) performance at 9pm

De Léo Pasani – duración 1h20

Cuando Christian y Vincent se van a vivir juntos a casa de su amante, no es nada fácil. Un amante es una sorpresa, un asombro, una diversión, viene de improviso, se va a escondidas..

Si no, ¡se llaman maridos! La cuestión es cómo deshacerse de ellos. Pero las mujeres siempre tienen LA solución?

Posibilidad de cena/teatro (cena a las 19:00 / función a las 21:00)

Sólo teatro (recepción a partir de las 20:00 h) representación a las 21:00 h

Von Léo Pasani – Dauer 1h20

Als Christian und Vincent bei ihrer Geliebten einziehen, ist das kein Vergnügen mehr. Ein Liebhaber überrascht, erstaunt und amüsiert, er kommt unerwartet und geht heimlich wieder?

Wenn nicht, nennt man das einen Ehemann! Die Frage ist, wie man ihn loswerden kann. Aber Frauen haben immer eine Lösung

Möglichkeit Abendessen/Theater (Abendessen 19 Uhr / Vorstellung 21 Uhr)

Nur Theater (Empfang ab 20 Uhr, Vorstellung um 21 Uhr)

