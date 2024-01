Les Alsaciennes de Paris – Folklore traditionnel 2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim, mercredi 6 mars 2024.

Wintzenheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-06

Le trio vocal à découvrir pour les amoureux de l’Alsace, de la fête, de la bière, du vin et de la musique!

Les Alsaciennes de Paris se sont rencontrées à Paris et ne connaissent de la culture alsacienne que leurs prénoms, Suzel, Lizel, Gretel…Quels drôles de prénoms ! Croyez bien que de les porter au beau milieu de Paris et sans en connaître toute la culture et tradition, est un lourd fardeau… Alors bien sûr, tout de suite, l’amitié est née… Et c’est à travers un répertoire mêlant la chanson française, allemande, bavaroise et alsacienne qu’elles rendront la soirée festive et animée ! Hopla guys ! Jetzt geht’s loss !!!

2 avenue de Lattre de Tassigny

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



