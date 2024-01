Concert en co-plateau Londe et Mau 2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim, mercredi 7 février 2024.

Wintzenheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 20:00:00

fin : 2024-02-07

Londe ne cesse d’élaborer son patchwork de sonorités aux influences RnB, pop, soul et trap. Mau c’est une histoire d’amour entre les montagnes et l’océan, la trap et le jazz, l’aube et le crépuscule.

Londe

Londe ne cesse d’élaborer son patchwork de sonorités aux influences RnB, pop, soul et trap. Cette diversité est assumée au travers de collaborations avec des artistes du monde entier : instrumentistes, rappeurs, chanteurs et beatmakers. Londe extériorise ses émotions et partage ses histoires en laissant à chacun l’espace pour s’identifier. La signature de sa voix sensible et puissante est le fil conducteur de chacune de ses compositions.

Mau

Mau c’est une histoire d’amour entre les montagnes et l’océan, la trap et le jazz, l’aube et le crépuscule.

Dans ses chansons pop francophones, produites par Midva (Cheap House, Émile Londonien), la chanteuse raconte l’intime et les autres, miroirs de nos vécus personnels.

Tout le monde peut se voir en Mau : seule sur scène, elle chante ses histoires et celles de chacune à la fois.

EUR.

2 avenue de Lattre de Tassigny

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-06 par Office de tourisme de Colmar