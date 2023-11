Concert de Marie Cheyenne : de la chanson française à texte et du rire ! 2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim, 8 novembre 2023, Wintzenheim.

Wintzenheim,Haut-Rhin

A mi-chemin entre Joan Baez et une punk à chien, cette femme au visage pâle affirme sa révolte humaniste, avec dans sa guitare des chansons « comme des caresses ou bien des poings dans la gueule »..

2 avenue de Lattre de Tassigny

Wintzenheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



Halfway between Joan Baez and a doggy punk, this pale-faced woman asserts her humanist revolt, with songs on her guitar « like caresses or fists in the face ».

A medio camino entre Joan Baez y un perro punk, esta mujer de rostro pálido afirma su rebeldía humanista, con canciones a su guitarra « como caricias o puñetazos en la cara ».

Auf halbem Weg zwischen Joan Baez und einem Hundepunk bekräftigt diese Frau mit dem blassen Gesicht ihre humanistische Revolte, mit Liedern in ihrer Gitarre, die « wie Streicheleinheiten oder auch wie Fäuste im Gesicht » sind.

