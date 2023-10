Les Festivités de Noël à Lambesc 2 Avenue de la Résistance Lambesc, 1 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

A partir du 1er décembre, Lambesc se met en marche vers Noël !

A cette occasion, la ville vous a préparé un programme d’animations qui vous aidera à patienter jusqu’au réveillon !.

2023-12-01 fin : 2023-12-16 . .

2 Avenue de la Résistance Maison du Tourisme de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



From December 1, Lambesc is gearing up for Christmas!

To mark the occasion, the town has put together a program of activities to help you wait until Christmas Eve!

A partir del 1 de diciembre, Lambesc se prepara para la Navidad

Para celebrarlo, la ciudad ha preparado un programa de actividades que le ayudarán a esperar hasta Nochebuena

Ab dem 1. Dezember geht es in Lambesc auf Weihnachten zu!

Zu diesem Anlass hat die Stadt ein Animationsprogramm für Sie vorbereitet, das Ihnen die Wartezeit bis zum Heiligabend verkürzen soll!

Mise à jour le 2023-10-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc