Exposition : « Empreinte organique » d’e Bénédicte Hanot 2 Avenue de la Résistance Lambesc, 24 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La nature est source d’admiration et de questionnements. Empreinte organique raconte les connexions réciproques entre les éléments et le regard posé sur eux par Bénédicte..

2023-11-24 09:00:00 fin : 2023-12-16 17:30:00. .

2 Avenue de la Résistance Maison du Tourisme de Lambesc

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nature is a source of admiration and questioning. Empreinte organique recounts the reciprocal connections between the elements and the way Bénédicte looks at them.

La naturaleza es fuente de admiración y cuestionamiento. Empreinte organique cuenta la historia de las conexiones recíprocas entre los elementos y la forma en que Bénédicte los observa.

Die Natur ist eine Quelle der Bewunderung und der Fragen. Organic Footprint erzählt von den wechselseitigen Verbindungen zwischen den Elementen und Bénédictes Blick auf sie.

