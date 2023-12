Thé dansant au profit du Téléthon 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies, 10 décembre 2023 14:30, Les Eyzies.

Les Eyzies,Dordogne

Thé dansant animé par Jérôme salle de la Halle des Eyzies au profit du Téléthon 2023. Gourmandises et boissons seront proposées..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

2 Avenue de la Préhistoire

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tea dance hosted by Jérôme at the Salle de la Halle in Les Eyzies to benefit Telethon 2023. Tasty treats and drinks will be available.

Baile del té organizado por Jérôme en la Salle de la Halle de Les Eyzies a beneficio de Telethon 2023. Se ofrecerán deliciosos dulces y bebidas.

Tanztee unter der Leitung von Jérôme im Saal der Halle von Les Eyzies zugunsten des Telethon 2023. Es werden Leckereien und Getränke angeboten.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère