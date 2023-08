Journée du patrimoine : Sophie Wallerstein 2 Avenue de la Plage Arès, 14 septembre 2023, Arès.

Arès,Gironde

En partenariat avec le département et les amis de Léo Drouyn, les Amis de l’Aérium organise une journée consacrée à l’œuvre de Sophie Wallerstein, dans le cadre des Scènes d’Été et des journées du patrimoine, comprenant promenade commentée, pique-nique, conférences, danses gasconnes avec Lou Rebaley’t.

Gratuit – Tout public..

2023-09-14 fin : 2023-09-14 19:00:00. .

2 Avenue de la Plage

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In partnership with the département and the friends of Léo Drouyn, the Friends of the Aérium are organizing a day devoted to the work of Sophie Wallerstein, as part of the Scènes d?Été and Heritage Days events, including a guided walk, picnic, lectures and Gascon dances with Lou Rebaley?t.

Free admission ? Open to all.

En colaboración con el departamento y los amigos de Léo Drouyn, los Amigos del Aérium organizan una jornada dedicada a la obra de Sophie Wallerstein, en el marco de las jornadas Scènes d’Été y del Patrimonio, que incluye un paseo guiado, un picnic, charlas y bailes gascones con Lou Rebaley?t.

Entrada gratuita ? Abierto a todos.

In Zusammenarbeit mit dem Département und den Freunden von Léo Drouyn organisieren die Freunde des Aérium einen Tag, der dem Werk von Sophie Wallerstein gewidmet ist, im Rahmen der Scènes d’Été und der Tage des Kulturerbes. Er umfasst einen kommentierten Spaziergang, ein Picknick, Vorträge und gaskognische Tänze mit Lou Rebaley?t.

Kostenlos ? Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arès