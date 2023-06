Animation intergénérationnelle et jeux 2, avenue de la plage Arès, 31 juillet 2023, Arès.

Arès,Gironde

Animation et jeux avec les résidents de l’Ehpad

Pour les adolescents de 11 à 17 ans.

Rendez-vous au PAIJ. Gratuit. Inscription obligatoire..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 17:00:00. .

2, avenue de la plage

Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Entertainment and games with Ehpad residents

For teenagers aged 11 to 17.

Meet at PAIJ. Free admission. Registration required.

Entretenimiento y juegos con los residentes de Ehpad

Para adolescentes de 11 a 17 años.

Encuentro en el PAIJ. Entrada gratuita. Inscripción obligatoria.

Animation und Spiele mit den Bewohnern des Altenheims

Für Jugendliche von 11 bis 17 Jahren.

Treffpunkt in der PAIJ. Kostenlos. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT Arès