Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-01-01 . Découvrez nos menus pour les fêtes de fin d’années. Tarif : 45€ pour 2 plats ou 54€ pour 3 plats

Accord Mets & Vins en supplément Réservation au 02.40.60.24.86 ou h5692@accor.com .

