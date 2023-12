MARCHÉ DE NOËL 2 Avenue de la Mairie Magalas, 1 décembre 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Marché de Noël avec de nombreux exposants: stands gourmands, artisans, créateurs…Père Noël et balades à dos d’ânes!.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

2 Avenue de la Mairie

Magalas 34480 Hérault Occitanie



Christmas market with many exhibitors: food stalls, craftsmen, designers…Santa Claus and donkey rides!

Mercado navideño con numerosos expositores: puestos de comida, artesanos, diseñadores, etc. ¡Papá Noel y paseos en burro!

Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Ausstellern: Gourmet-Stände, Kunsthandwerker, Designer… Weihnachtsmann und Eselreiten!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT AVANT-MONTS