FOIRE AU GRENIER PAR L’ASSOCIATION DES HABITANTS DE LÉBISEY 2 avenue de la 3ème Division d’Infanterie Britannique Hérouville-Saint-Clair, 11 juin 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

L’association des habitants de Lebisey organise sa traditionnelle vide greniers dimanche, sur le parking Leroux Brochard..

2023-06-11 à 08:00:00 ; fin : 2023-06-11 18:00:00. .

2 avenue de la 3ème Division d’Infanterie Britannique Parking des Ets Leroux Brochard

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



The Lebisey residents’ association is holding its traditional garage sale on Sunday, in the Leroux Brochard parking lot.

La asociación de vecinos de Lebisey organiza el domingo su tradicional venta de garaje en el aparcamiento de Leroux Brochard.

Der Einwohnerverein von Lebisey organisiert am Sonntag seinen traditionellen Flohmarkt auf dem Parkplatz Leroux Brochard.

