EXPOSITION DE PEINTURE JEAN PHILIPPE VERSELIN 2 Avenue de Gascogne Lherm, 1 décembre 2023, Lherm.

Lherm,Haute-Garonne

La Médiathèque de Lherm vous propose une exposition de Jean Philippe Verselin.

2023-12-15 fin : 2024-01-13 . .

2 Avenue de Gascogne MEDIATHEQUE

Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie



The Lherm Media Library presents an exhibition by Jean Philippe Verselin

La Mediateca Lherm presenta una exposición de Jean Philippe Verselin

Die Mediathek in Lherm bietet Ihnen eine Ausstellung von Jean Philippe Verselin an

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE