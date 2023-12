MATINÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 2 Avenue de Gascogne Lherm, 1 décembre 2023, Lherm.

Lherm,Haute-Garonne

La Médiathèque de Lherm vous propose une matinée jeux de société..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 12:00:00. .

2 Avenue de Gascogne MEDIATHEQUE

Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie



The Lherm multimedia library invites you to a morning of board games.

La biblioteca multimedia de Lherm ofrece una mañana de juegos de mesa.

Die Mediathek in Lherm bietet Ihnen einen Vormittag mit Gesellschaftsspielen.

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE