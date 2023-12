PETIT DEJ’ LITTÉRAIRE 2 Avenue de Gascogne Lherm Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Lherm PETIT DEJ’ LITTÉRAIRE 2 Avenue de Gascogne Lherm, 1 décembre 2023, Lherm. Lherm,Haute-Garonne Partageons nos coups de cœur lecture autour d’un petit dej’.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. .

2 Avenue de Gascogne MEDIATHEQUE

Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie



Share our reading favourites over breakfast Compartir nuestras lecturas favoritas durante el desayuno Ein Frühstück, bei dem wir uns über unsere Leselieblinge austauschen können Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Lherm Autres Lieu 2 Avenue de Gascogne Adresse 2 Avenue de Gascogne MEDIATHEQUE Ville Lherm Departement Haute-Garonne Lieu Ville 2 Avenue de Gascogne Lherm latitude longitude 43.4297761;1.22232253

2 Avenue de Gascogne Lherm Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lherm/