Café philo – Le silence 2 avenue de Gail Obernai, 10 décembre 2023 09:50, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Invitation à échanger et laisser libre circulation de la parole. Mettre en pièce une idée reçue, nier une évidence ou un projet déjà ficelé, y trouver du sens en dévoilant un peu d’humain en nous….

2023-12-10 fin : 2023-12-10 12:00:00. EUR.

2 avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Invitation to exchange and let the word flow freely. To tear apart a received idea, to deny the obvious or a project that is already set up, to find meaning in it by revealing a little of the human in us..

Invitación al intercambio y a dejar que la palabra fluya libremente. ¿Destrozar una idea preconcebida, negar lo evidente o un proyecto ya montado, encontrar un sentido revelando un poco de lo humano que hay en nosotros?

Einladung zum Austausch und zur freien Meinungsäußerung. Eine vorgefasste Meinung zerpflücken, eine Selbstverständlichkeit oder ein bereits ausgearbeitetes Projekt verneinen, einen Sinn darin finden, indem man ein Stück Menschlichkeit in uns enthüllt?

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme d’Obernai