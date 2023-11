Atelier musical en alsacien 2 avenue de Gail Obernai, 9 décembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Kumm mer singe met’n anander ! Pour les enfants de 3 à 9 ans accompagnés d’un adulte, atelier musical parents/enfants en alsacien..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 15:30:00. EUR.

2 avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Kumm mer singe met’n anander! For children aged 3 to 9 accompanied by an adult, parent/child musical workshop in Alsatian.

¡Kumm mer singe met’n anander! Para niños de 3 a 9 años acompañados de un adulto, un taller musical para padres e hijos en alsaciano.

Kumm mer singe met’n anander! Für Kinder von 3 bis 9 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen, musikalischer Eltern-Kind-Workshop auf Elsässisch.

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de tourisme d’Obernai