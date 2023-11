Ateliers seniors au Centre Arthur Rimbaud 2 Avenue de Gail Obernai, 21 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Plaisir, sécurité, sérénité au volant et piéton, par un intervenant spécialisé de l’association Brain Up. A destination des 60 ans et plus. Sur inscription au Centre Arthur Rimbaud..

2023-11-21 fin : 2023-11-21 12:30:00. EUR.

2 Avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Pleasure, safety and serenity at the wheel and on foot, with a specialist speaker from the Brain Up association. For people aged 60 and over. Registration required at the Centre Arthur Rimbaud.

Placer, seguridad y serenidad al volante y a pie, por un conferenciante especializado de la asociación Brain Up. Para mayores de 60 años. Inscripción obligatoria en el Centro Arthur Rimbaud.

Freude, Sicherheit, Gelassenheit am Steuer und als Fußgänger, von einem spezialisierten Referenten der Vereinigung Brain Up. Für Personen ab 60 Jahren. Nach Anmeldung im Centre Arthur Rimbaud.

