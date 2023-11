Boîtes de Noël pour les plus démunis 2 avenue de Gail Obernai, 15 novembre 2023, Obernai.

Obernai,Bas-Rhin

Faites plaisir à quelqu’un pour Noël en offrant une boîte cadeau pour les plus démunis. Déposez-la au point de collecte au Centre Arthur Rimbaud jusqu’au mercredi 20 décembre. Ils comptent sur vous !.

2023-11-15 fin : 2023-12-20 12:00:00. EUR.

2 avenue de Gail

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est



Treat someone this Christmas with a gift box for the less fortunate. Drop it off at the collection point at the Centre Arthur Rimbaud until Wednesday December 20. They’re counting on you!

Alegra la Navidad a alguien regalando una caja de regalo para los menos afortunados. Deposítala en el punto de recogida del Centro Arthur Rimbaud hasta el miércoles 20 de diciembre. ¡Cuentan contigo!

Machen Sie jemandem zu Weihnachten eine Freude, indem Sie eine Geschenkbox für die Ärmsten der Armen verschenken. Geben Sie sie bis Mittwoch, den 20. Dezember, an der Sammelstelle im Centre Arthur Rimbaud ab. Sie zählen auf Sie!

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de tourisme d’Obernai